ترامب: التقارير حول تفاصيل وتوقيت إعلان "صفقة القرن" مجرد تكهنات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التقارير الحالية حول تفاصيل وتوقيت الإعلان عن خطة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المعروفة باسم "صفقة القرن"، مجرد تكهنات.

وكتب ترامب، في حسابه عبر تويتر: "الولايات المتحدة تتطلع إلى الترحيب برئيس الوزراء (الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو و(زعيم) حزب أزرق أبيض بيني غانتس إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل".

وأضاف ترامب: "التقارير حول تفاصيل وتوقيت خطة السلام مجرد تكهنات".

كانت وسائل إعلامية، بينها صحيفة واشنطن بوست، قد قالت في وقت سابق إنه سيتم الإعلان قريبًا عن "صفقة القرن"، التي طال انتظارها.

من جانبه، نقل أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، عن نتنياهو قوله: "أُلبي بسرور دعوة الرئيس ترامب لزيارة واشنطن ولمناقشة أفكاره حول دفع السلام قدمًا".

ورأى نتنياهو أنه "ينبعي ألا نفوت هذه الفرصة التاريخية. مع هذا الدعم الأمريكي، يجب أن نحصل على أكبر إجماع ممكن حول الجهود لتحقيق الأمن والسلام لإسرائيل".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2016، كانت أول مرة يتحدث فيها ترامب عن اعتزامه طرح مبادرة للسلام وحل النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني، وذلك حينما أجرى مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال، بعد فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية بوقت قصير.

وحينها قال ترامب "إنها الصفقة الأهم"، معربًا عن أمله في إنجازها.