دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار لقاء ابنة قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، زينب، مع الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، تفاعلا عبر تويتر.

وقالت قناة المنار، التابعة لحزب الله، الإثنين، إن نصرالله التقى زينب قاسم سليماني، وذلك دون تفاصيل إضافية.

يأتي هذا فيما تناقل أنصار حزب الله اللبناني مقطع فيديو، مدته 52 ثانية، عرض جانبًا من اللقاء بين زينب ونصرالله.

وفي بداية الفيديو، كان لافتا التركيز على إظهار ابنة سليماني وهي ترتدي خاتمًا يشبه في خاتم والدها، الذي أكد هويته لدى مقتله في غارة أمريكية استهدفته قرب مطار بغداد، في 2 يناير/كانون الثاني الجاري.

وخلال ثوان من الفيديو، قال نصر الله مخاطبًا زينب سليماني: "الله عز وجل شرفني بالجهاد، وشرفه (يقصد قاسم سيلماني) بالشهادة وختم له بأجمل عاقبة".

وهكذا جاء التفاعل مع الفيديو المتداول: