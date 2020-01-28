أول تعليق من أمير قطر بعد استقالة رئيس الوزراء: كان جنديا من جنود قطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علّق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على استقالة رئيس وزراء البلاد، الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني واصفا إياه بأنه جندي من جنود قطر وأنه سيبقى كذلك.

جاء ذلك في تغريدة لأمير قطر على صفحته الرسمية بتويتر، بعد الإعلان الرسمي عن قبول استقالة الشيخ عبدالله: "نشكر الأخ عبدالله بن ناصر على كل الجهود المخلصة التي بذلها في كل مواقعه على مدى السنوات الماضية والتي كان لها أثرا إيجابيا في مسيرة دولة قطر والمنجزات التي تحققت على كل الصعد برغم التحديات. الشيخ عبدالله كان جنديا من جنود قطر وسيبقى كذلك في خدمة هذا الوطن الغالي".

وكان الشيخ تميم قد عيّن الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيسا للوزراء وحكومة جديدة احتفظ فيها الشيخ محمد بن عبدالرحمن بحقيبة وزارة الخارجية بالإضافة إلى الشيخ خالد بن محمد العطية كوزير دولة لشؤون الدفاع.

ويذكر أن الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، ولد في الدوحة عام 1968، وفيها تلقى تعليمه ما قبل الجامعي، فيما حصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1993ن وكان يرأس الديوان الأميري قبل تعيينه بمنصبة الجديد.