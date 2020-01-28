إعلان صفقة القرن مساء الثلاثاء.. من سيقود مستقبل الشرق الأوسط؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— يعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، عن خطته للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين والمنطقة أو ما بات يُعرف باسم "صفقة القرن"، مساء الثلاثاء بتوقيت السعودية.

ويزور رئيس الوزراء الإسرائيلي العاصمة الأمريكية واشنطن حيث التقى ترامب الذي أعرب عن "اعتقاده بأن الفلسطينيين سيدعمون في نهاية المطاف الخطة (صفقة القرن).. وأن عددا من الدول العربية تعتبرها بداية جيدة"، وفقا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.

وفي الوقت الذي تتوجه الأنظار إلى واشنطن لمعرفة تفاصيل هذه الخطة، قال المحلل والإعلامي السياسي، دان سينور في تصريحات سابقة لـCNN على هامش قمة البحرين في يونيو/ حزيران 2019: "قال لي مسؤول سني في دولة خليجية قبل عام: هناك مستقبل في الشرق الأوسط وهناك ماض، نريد أن نكون المستقبل، نحن بالعالم العربي السني ونحن نؤمن أن إسرائيل هي المستقبل.. أعتقد أن الطريقة التي تسير فيها الإدارة الأمريكية وبالتحديد جاريد كوشنر هي بإطار بالتطبيع التدريجي الناعم بين الحكومة الإسرائيلية والحكومات العربية عبر العالم العربي السني".

على الصعيد الآخر، قالت السياسية الفلسطينية، حنان عشراوي في مقابلة سابقة مع الزميل فريد زكريا لـCNN بعقيب على ورشة البحرين: "الإدارة الأمريكية الحالية تحاول مكافأة إسرائيل وتطبيع علاقاتها مع العالم العربي وفي الوقت ذاته المحافظة على الاحتلال، أي أحد لديه علم بالمحتوى التاريخي للمسائل الأساسية سيفهم أن لا قائد عربي مهما ظنوا أنه استبدادي من وجهة نظرهم سيقبل ضم القدس أو مفاوضات حقوق اللاجئين الفلسطينيين أو إبقاء الفلسطينيين تحت الاحتلال مهما حاولوا التطبيع مع إسرائيل.."