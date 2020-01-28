دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بدأت وزارة الداخلية التركية، الثلاثاء، باتخاذ إجراءات منح شاب سوري أنقذ سيدة من زلزال "الأزيغ" الجنسية التركية، وفقا لما ذكرته وكالة الأناضول.

وقال وزير الداخلية التركي إن المديرية العامة للنفوس والمواطنة بدأت بالفعل باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنح الشاب السوري، محمود العثمان، الجنسية التركية.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، منح الشاب السوري الجنسية التركية، مشيرا إلى أنه يدرس في البلاد ويتقن لغتها، وفقا للأناضول.

وكان قد انتشر مقطع فيديو لسيدة تركية تحدثت فيه عن بطولة الشاب السوري الذي أنقذها وزوجها من تحت الأنقاض بعد وقوع الزلزال، ما أثار ردود فعل إيجابية واسعة في تركيا وخارجها.

وكان قد ضرب زلزال بقوة 6.8 ولاية الأزيغ شرق تركيا، الجمعة، راح ضحيته 41 شخصا، كما تعهدت الحكومة التركية ببناء آلاف المساكن الجديدة للمواطنين المتضررين.