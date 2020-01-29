دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعت مصر الفلسطينيين والإسرائيليين إلى القيام بـ"دراسة متأنية" للرؤية الأمريكية لتحقيق السلام، التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن، مساء الثلاثاء، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن القاهرة تُقدر الجهود المبذولة من قبل الإدارة الأمريكية من أجل التوصُل إلى سلام شامل وعادل للقضية الفلسطينية، بما يُسهم في دعم الاستقرار والأمن بالشرق الأوسط، وينهي الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، بحسب البيان.

وأضافت الخارجية المصرية أن "مصر ترى أهمية النظر لمبادرة الإدارة الأمريكية من منطلق أهمية التوصُل لتسوية القضية الفلسطينية بما يعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة من خلال إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقاً للشرعية الدولية ومقرراتها".

ودعت مصر "الطرفيّن المعنييّن بالدراسة المتأنية للرؤية الأمريكية لتحقيق السلام، والوقوف على كافة أبعادها، وفتح قنوات الحوار لاستئناف المفاوضات برعاية أمريكية، لطرح رؤية الطرفيّن الفلسطيني والإسرائيلي إزاءها، من أجل التوصل إلى اتفاق يلبي تطلعات وآمال الشعبيّن في تحقيق السلام الشامل والعادل فيما بينهما، ويؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة"، حسب بيان الخارجية المصرية.

كان ترامب قد أعلن تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط، التي جاءت في 181 صفحة. وتحدث خلال مؤتمر صحفي عن تقديم 50 مليار دولار كاستثمارات للفلسطينيين، مقابل الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة تحت السيادة الإسرائيلية.

وبعد الإعلان، قال الرئيس الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن "القدس ليست للبيع وصفقتكم المؤامرة لن تمشي"، مُضيفا: "صفقة العصر قصيدة أولها كفر وما قالوه يخدم مصالح إسرائيل ونحن رفضناها منذ البداية".

ودعا عباس إلى "رص الصفوف لإنهاء الاحتلال... سنحارب بكل ما لدينا من طاقات والتحرك الشعبي هو أول هذه الأسلحة".