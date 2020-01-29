الإمارات: خطة السلام بالشرق الأوسط الأمريكية توفر "نقطة انطلاق مهمة"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قالت الإمارات العربية المتحدة إن خطة السلام في الشرق الأوسط، التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، توفر نقطة انطلاق مهمة للعودة إلى مفاوضات دولية بقيادة الولايات المتحدة.

جاء ذلك في بيان للسفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة، قال خلاله إن دولة الإمارات العربية المتحدة تقدر الجهود الأمريكية المُستمرة للوصول إلى اتفاق سلام إسرائيلي فلسطيني.

وأضاف العتيبة أن الإمارات ترى "هذه الخطة هي مبادرة جادة تتناول العديد من القضايا التي أثيرت على مر السنين".

وأكد السفير الإماراتي في واشنطن أن "الطريقة الوحيدة لضمان حل دائم هو التوصل إلى اتفاق بين جميع الأطراف المعنية".

وتابع: "تؤمن الإمارات العربية المتحدة أنه يمكن للفلسطينيين والإسرائيليين تحقيق سلام دائم وتعايش حقيقي بدعم من المجتمع الدولي"، مُعتبرًا أن الخطة المُعلنة اليوم (من قبل ترامب) تشكل نقطة انطلاق مهمة للعودة إلى المفاوضات ضمن إطار دولي تقوده الولايات المتحدة.

وعلى عكس التصريحات الصادرة عن جارتي إسرائيل، الأردن ومصر، لا يشير البيان الأولي لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى حل الدولتين.

كان ترامب قد أعلن تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط، التي جاءت في 181 صفحة. وتحدث خلال مؤتمر صحفي عن تقديم 50 مليار دولار كاستثمارات للفلسطينيين، مقابل الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة تحت السيادة الإسرائيلية.

وبعد الإعلان، قال الرئيس الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن "القدس ليست للبيع وصفقتكم المؤامرة لن تمشي"، مُضيفا: "صفقة العصر قصيدة أولها كفر وما قالوه يخدم مصالح إسرائيل ونحن رفضناها منذ البداية".

ودعى عباس إلى "رص الصفوف لإنهاء الاحتلال... سنحارب بكل ما لدينا من طاقات والتحرك الشعبي هو أول هذه الأسلحة".