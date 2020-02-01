دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قالوا إنه يظهر "برلمانيا تركيا"، ينتقد تصريحات مواقف للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حول القضية الإسرائيلية الفلسطينية، مذكرا بما قاله في السابق.

ويوجه البرلماني في مقطع الفيديو الذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من تاريخ أو هوية الشخص الذي يظهر فيه، عددا من الأسئلة للرئيس التركي، حيث يقول وفقا للترجمة المرفقة به: "هل تعرفون أكثر شيء يحزنني؟ وسام الشجاعة اليهودية معلق في رقبته (أردوغان) وطوال اليوم يتجول في الميادين ويقول القدس هي قدسيتنا، القدس قبلتنا.."

ويضيف البرلماني في الفيديو: "قلت سنقطع العلاقات مع إسرائيل إذا اعترفت أمريكا بالقدس عاصمة لإسرائيل، خفضنا التمثيل؟ أقول اقطعها الآن، قلت إن إسرائيل دولة إرهابية، حسنا إذا كانت إسرائيل دولة إرهابية، فلماذا نفتح سفارتنا في دولة إرهابية؟ ولماذا يرفرف علم تلك الدولة الإرهابية في قلب أنقرة؟ هل ستكون صادقا وتقطعها؟ ستقطع علاقاتك بالدولة الإرهابية؟.."

ويأتي تداول هذا الفيديو الذي تناقله نشطاء عن صفحة "شؤون تركية" بتويتر، بعد التصريحات التي أدلى بها أردوغان، الجمعة، والتي هاجم فيها المملكة العربية السعودية قائلا وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية: "أحزن عند النظر إلى مواقف الدول الإسلامية، وعلى رأسها السعودية، حيث لم يصدر منها أي تصريح (رافض لصفقة القرن)، فمتى سنسمع صوتكم؟.. القدس هي مفتاح السلام العالمي كما كانت منذ آلاف السنوات، إذا سقط رمز السلام فإن مسؤولية ذلك يقع على عاتق العالم بأسره".

وربط اردوغان بين القدس ومكة، قائلا: "لم نتمكن من حماية خصوصية المسجد الأقصى، فلن نتمكن غداً من منع تحول عيون الشر نحو الكعبة، لذلك نعتبر القدس خطنا الأحمر".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي: