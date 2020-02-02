ألوان العلم الصيني تضيء برج خليفة في دبي.. فما السبب؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أضاء برج خليفة في إمارة دبي بألوان العلم الصيني، الأحد، وذلك في إطار التعبير عن التضامن مع الشعب الصيني بسبب انتشار فيروس كورونا.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي مقطع فيديو يُظهر إضاءة برج خليفة بألوان العلم الصيني تضامنا مع بكين في ظل انتشار الفيروس القاتل.

وعلق المكتب الإعلامي على الفيديو عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قائلا: "برج خليفة في دبي يضيء بألوان العلم الصيني في إطار التضامن الإنساني مع مدينة ووهان والشعب الصيني".

وكانت قد أعلنت الإمارات عن رصد 5 حالات بفيروس كورونا على أراضيها بينهم عائلة صينية مكونة من 4 أفراد وشخص خامس أُعلن عن حالته السبت.

يذكر أن فيروس كورونا انتشر في الصين مطلع العام الجاري وتسبب بوفاة المئات وإصابة عشرات الآلاف في الأراضي الصينية كما وصل إلى عدة دول أخرى.