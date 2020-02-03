مقتل 20 مدنيا في غارات للنظام السوري في حلب وإدلب

غازي عنتاب، تركيا (CNN)-- قُتل 20 شخصًا مدنيًا في هجمات شنها النظام السوري على المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في حلب، يومي الأحد والاثنين، وفقًا لمجموعة أصحاب الخوذ البيضاء.

وقالت الخوذ البيضاء، إن 9 أشخاص قتلوا في هجوم على سيارة تقل أفرادًا من نفس العائلة في ريف حلب الغربي يوم الاثنين.

وأضافت أن غارة جوية على منزل في محافظة إدلب بشمال غرب البلاد، الأحد، تسببت في مقتل 8 أشخاص.

أدت الغارات الجوية الأخيرة والتقدم البري من قبل الحكومة السورية نحو إدلب الخاضع لسيطرة المعارضة إلى موجات متعددة من النزوح الداخلي.

وأجبرت أعمال العنف 6500 طفل على الفرار من شمال غرب سوريا يوميًا خلال الأسبوع الماضي، وفقًا لليونيسيف.

وقالت اليونيسف إن أكثر من 300،000 طفل نزحوا منذ أوائل ديسمبر.

وسبق للحكومة السورية أن قالت في السابق، إنها كانت تستهدف "الإرهابيين" في إدلب.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في وقت سابق، الاثنين، مقتل 4 جنود أتراك وإصابة 9 آخرين في غارات للنظام السوري على مواقع لتمركز الجنود الأتراك في شمال غرب سوريا، وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الجيش التركي رد على هجمات النظام السوري، مما أسفر عن مقتل نحو 30 من عناصر جيش النظام السوري.