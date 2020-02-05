خامنئي عن "صفقة القرن": ستموت قبل أن يموت ترامب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال آية الله علي خامنئي المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، في تغريدة له على تويتر، الأربعاء، إن "صفقة القرن"، في إشارة إلى الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، "ستموت قبل أن يموت ترامب".

وحث مرشد الثورة الإيرانية، في كلمة له بمناسبة الذكرى الـ41 للثورة الإسلامية في إيران، الأربعاء، الإيرانيين على المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا.

وشارك آلاف الإيرانيين، في مظاهرات احتجاجية غير مسبوقة في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، في أعقاب إقرار الحكومة الإيرانية لزيادات جديدة في أسعار المحروقات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن مساء الثلاثاء الماضي 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، خطة إدارته لإحلال السلام في الشرق الأوسط بين الفلسطينيين وإسرائيل، في مؤتمر صحفي حضره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وبحسب الخطة الأمريكية، فإنه سيتم الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لدولة إسرائيل، كما سيتم ضم أراض في الضفة الغربية وغور الأردن للسيادة الإسرائيلية، بالإضافة إلى تنازل الفلسطينيين عن "حق العودة"، على أن تدعم الولايات المتحدة السلطة الفلسطينية بمساعدات اقتصادية.

وقوبلت الخطة الأمريكية، برفض السلطة الفلسطينية والفصائل السياسية الأخرى.