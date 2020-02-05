أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ذكر مصدر في الحكومة الإماراتية لـ CNN استضافة البيت الأبيض لاجتماع بين ممثلين عن دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل في ديسمبر/كانون أول الماضي.

ولم يكشف المصدر فحوى الاجتماع في حين رفض المسؤولون الإسرائيليون التعليق على الأمر.

وكان موقع "Axios" أول من نشر تقريرا حول الاجتماع، ونقل تصريحات عن مسؤولين أمريكيين قالوا إن المحادثات عُقدت لتنسيق الموقف السياسي ضد إيران.

ولم تؤكد أمريكا عقد الاجتماع أو تكشف عن تفاصيل حوله، إذ قال مسؤول أمريكي: "في الوقت الذي تشجع فيه الولايات المتحدة توسيع العلاقات بين حلفائنا الرئيسيين وشركائنا في الشرق الأوسط، لن نكشف عن تفاصيل حول مفاوضات دبلوماسية خاصة، وليس لدينا ما نُعلن عنه"، على حد تعبيره.

ولا ترتبط الإمارات وإسرائيل بعلاقات دبلوماسية، لكن الفترة الماضية شهدت بعض مؤشرات التقارب، بما في ذلك زيارة وزيرة الثقافة الإسرائيلية، ميري ريجيف، إلى أبوظبي في أكتوبر/تشرين أول من عام 2018، وزيارة وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إلى العاصمة الإماراتية الصيف الماضي.

وكان قد حضر السفير الإماراتي لدى أمريكا إلى جانب نظيريه العُماني والبحريني، إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونتنياهو عن تفاصيل خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط في البيت الأبيض، الأسبوع الماضي.