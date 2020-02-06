أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت اللجنة العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق، الخميس، إن 7 أشخاص قتلوا وأصيب 120 آخرون في مدينة النجف العراقية بعد اشتباك أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر مع متظاهرين مناهضين للحكومة يوم الأربعاء.

ووصفت سفارة الولايات المتحدة في بغداد، العنف المستمر الذي تمارسه الجماعات المسلحة ضد المتظاهرين العراقيين بأنه "أمر يستحق الشجب" حيث ارتفع عدد القتلى في صفوف المتظاهرين عقب أعمال العنف يوم الأربعاء في العراق.

وقال بيان صادر عن السفارة الأمريكية في إشارة إلى أتباع الصدر: "من المؤسف استمرار السماح للجماعات المسلحة بانتهاك سيادة القانون في العراق مع الإفلات من العقاب ضد المواطنين المسالمين".

دعا الصدر أتباعه، المعروفين باسم أصحاب القبعات الزرقاء، إلى مواجهة اعتصامات مناهضة للحكومة يوم الأحد، بعد تكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الحكومة في العراق، خلفًا لعادل عبد المهدي الذي أعلن استقالته من منصبه في 29 نوفمبر تسرين الثاني الماضي 2019، على خلفية الاحتجاجات الضخمة التي تشهدها البلاد منذ أوائل أكتوبر تشرين الأول الماضي بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية وانتشار الفساد.

وأدان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، الاشتباكات، ودعا لإجراء تحقيق في أعمال العنف ضد المتظاهرين يوم الخميس.