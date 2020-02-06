إصابة جندي إسرائيلي بالرصاص من سيارة متحركة في الضفة الغربية

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القدس (CNN)-- أعلن الجيش الاسرائيلي في بيان، الخميس، أن جنديا إسرائيليا اصيب بجروح طفيفة في إطلاق نار من سيارة متحركة في وسط الضفة الغربية.

وأضاف الجيش الإسرائيلي، أنه يطارد المعتدي، ويعد هذا الهجوم هو الأحدث في سلسلة من حوادث العنف في الضفة الغربية والقدس خلال 24 ساعة، وهو جزء من ارتفاع مفاجئ وشديد للعنف في المنطقة.

وشهدت مدينة القدس، حادث طعن بعد ساعات من حادث دهس استهدف جنود إسرائيليين، فيما توفي شرطي فلسطيني أصيب خلال تبادل إطلاق نار مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية.