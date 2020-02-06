مبعوث الأمم المتحدة: تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا

صراع حفتر و"الوفاق الوطني" في ليبيا.. كل ما عليك معرفته

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لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، في مؤتمر صحفي، الخميس، في جنيف، إن مفاوضات إقرار وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، شهدت تقدمًا كبيرًا في عدد من القضايا "المهمة للغاية".

وأضاف سلامة، بعد أيام من محادثات السلام المغلقة بين عدد من القادة العسكريين للأطراف المتنازعة في ليبيا، "يسعدني جدًا أن أرى روحًا وطنية واضحة تلهم كلا الوفدين وأن هناك مستوى عال جدًا من الاحترافية ".

وتهدف المحادثات التي بدأت الاثنين الماضي، إلى ضمان وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، وأشار مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا إلى أن المفاوضات "شهدت عدد كبير من نقاط التحول" لكن، "ما زالنا نعمل على تحسين مسودة مشروعنا الأساسي وسد الفجوة في بضع نقاط من التحويلات التي لا تزال قائمة بين الوفدين".

تصاعد العنف في ليبيا في أبريل نيسان من العام الماضي، عندما بدأت قوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر، عملية عسكرية للاستيلاء على العاصمة طرابلس، والتي تديرها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا بقيادة فايز السراج.

وأسفرت المواجهات بين الجانبين حول طرابلس، عن مقتل المئات وتشريد نحو 150 ألف شخص، معظمهم من الأطفال، بحسب منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة اليونيسيف.

وقال غسان سلامة إن المسار العسكري هو واحد من ثلاثة مسارات يتم العمل عليها بعد قمة برلين في 19 يناير كانون الثاني الماضي حول ليبيا، فيما يتركز المسار الثاني على الجانب الاقتصادي والمالي، وبدأ التفاوض حوله في 6 يناير كانون الثاني الماضي، على أن يتم استئنافه الأحد المقبل.

وفيما يتعلق بالمسار الثالث وهو المسار السياسي، فسيبدأ النقاش حوله في 26 فبراير شباط الجاري في جنيف.

وأوضح سلامة، أن المسار السياسي "متأخر بعض الشيء لأننا ما زلنا ننتظر قيام المجلسين باختيار ممثليهما".