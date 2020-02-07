مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات بالضفة الغربية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الجمعة، مقتل شاب يبلغ من العمر 19 عامًا، متأثرًا بإصابته خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في بلدة قفين شمال طولكرم، بالضفة الغربية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا.

وقتل الشاب الفلسطيني نتيجة إصابته بالرصاص في الرقبة، الجمعة، وذلك بعد تصاعد المواجهات بين الجيش الإسرائيلي ومتظاهرين فلسطينيين في الضفة الغربية، على خلفية المواجهات التي بدأت فجر الخميس بعد حادث دهس جنود إسرائيليين، مما أسفر عن إصابة 12 جنديًا إسرائيليًا.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، الخميس، أن جنديا إسرائيليا اصيب بجروح طفيفة في إطلاق نار من سيارة متحركة في وسط الضفة الغربية.

وشهدت مدينة القدس، الخميس، حادث طعن بعد ساعات من حادث الدهس، فيما توفي شرطي فلسطيني أصيب خلال تبادل إطلاق نار مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية.

واندلعت مواجهات الجمعة، في أعقاب تشييع جثمان الشرطي الفلسطيني، الذي قتل برصاص الجيش الإسرائيلي، فيما شددت إسرائيل من إجراءات الأمن قبل صلاة الجمعة.

وبحسب وكالة وفا، فإن قوات الأمن الإسرائيلية أطلقت وابلا كثيفا من قنابل الغاز المسيل للدموع في المواجهات، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق، "قبل أن تطلق الرصاص الحي والمطاطي".