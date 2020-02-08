دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أقدم رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، السبت، على رمي وثائق خطة السلام الأمريكية والتي تُعرف إعلاميا بـ"صفقة القرن" في سلة المهملات، مشيرا إلى أن هذا المكان الطبيعي للصفقة.

وتداولت وسائل إعلام عدة مقطع فيديو للغانم، وهو يحمل أوراقا قال إنها وثائق صفقة القرن ويرميها في سلة المهملات، خلال اجتماع طارئ للاتحاد البرلماني العربي.

وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي قبل أن يقدم على خطوته: "نيابة عن كل الشعوب العربية والإسلامية وكل شرفاء وأحرار العالم أقول هذه وثائق ومستندات ما يُسمى بصفقة القرن مكانها المناسب والحقيقي هو مزبلة التاريخ".

وما أن أنهى الغانم كلمته وألقى الوثائق في سلة المهملات حتى دوى تصفيق رؤساء مجالس نواب الدول العربية في القاعة ترحيبا بما قام به رئيس مجلس الأمة الكويتية.

وكان قد أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن تفاصيل خطة إدارته للسلام في الشرق الأوسط، في 28 يناير/كانون ثاني الماضي، في مؤتمر عقده برفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقوبلت الخطة بغضب فلسطيني، عبر عنه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وذلك كونها شملت تسمية القدس عاصمة لا تتجزأ لإسرائيل، وشرق القدس عاصمة للدولة الفلسطينية.

وأكد عباس في كلمته التي تبعت الإعلان عن الخطة أن القدس ليست للبيع، مشيرا إلى أن ترامب يحاول إغراء الفلسطينيين بـ40 مليار دولار للتخلي عن "العاصمة الأبدية" لدولتهم، حسبما رأى رئيس السلطة الفلسطينية.

وكان قد كشف "عراب الخطة"، صهر الرئيس الأمريكي وكبير مستشاريه، جاريد كوشنر، عن الشق الاقتصادي من الخطة في "مؤتمر البحرين" والذي عُقد في يونيو/حزيران من عام 2019.