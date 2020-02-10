أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- اعترف مسؤولون إيرانيون، الأحد، بفشل محاولة إطلاق القمر الصناعي "ظفر"، حيث لم يصل القمر الصناعي إلى مداره، حسبما ذكرت وكالة أنباء إيرنا الحكومية.

وقالت الوكالة إن القمر الصناعي الإيراني ظفر "لم يحقق نجاحًا بنسبة 100%"، مشيرة إلى أن تحديث الخرائط الهيكلية كان من بين مهام القمر الصناعي الإيراني.

وأطلق القمر الصناعي الإيراني، الأحد، من محطة الخميني الفضائية في مدينة سمنان شرقي طهران، فيما لم يتضح بعد، أسباب فشل عملية الإطلاق.

بدأ بناء القمر الصناعي ظفر منذ حوالي 6 سنوات في جامعة العلوم والتكنولوجيا في طهران، وابتكر علماء الفضاء الإيرانيون نسختين، هما الأقمار الصناعية ظفر 1 و 2.

وقال حسين بلندي رئيس مركز أبحاث الفضاء، إن كلا الأقمار الصناعية متشابهان.

وقالت إيرنا إن قمر ظفر كان يهدف إلى إعداد خرائط للأراضي، والخرائط الأساسية، وخرائط التنمية المدنية، وخرائط الحقول الزراعية وخرائط التغيرات في البيئة الطبيعية للغابات والأراضي، ومراقبة التطورات في البحيرات الموسمية والدائمة.