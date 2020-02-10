دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، إن "إيران تفشل في نقل الأسلحة إلى سوريا ولبنان"، بسبب الجهود الإسرائيلية للعمل على ذلك، وذلك بعد وقتل قصير من إعلان طهران فشل إطلاق القمر الصناعي الأول الخاص بها "ظفر 1".

وكتب نتنياهو في تغريدة له على تويتر، مساء الأحد، "إيران فشلت اليوم في إطلاق قمر اصطناعي إلى الفضاء. الإيرانيون يفشلون أيضا في نقل الأسلحة إلى سوريا ولبنان لأننا نعمل هناك باستمرار، بما في ذلك في هذه الأيام بالذات".

وكانت السلطات الإيرانية، أعلنت، الأحد، فشل تجربة إطلاق قمرها الصناعي المحلي الصنع الأول، حيث لم يصل القمر الخاص بالخرائط إلى مداره المحدد.

ولم تعلن السلطات الإيرانية، أسباب هذا الفشل، لكنها أشارت إلى أنها ستستخدم نسخة أخرى من القمر الصناعي، في تجربة أخرى.

وأطلقت إيران، قمرها الصناعي "ظفر 1"، الأحد، من قاعدة الخميني في مدينة سمناني شرقي طهران.