الجيش المصري يعلن إحباط عملية إرهابية وقتل 10 مسلحين في سيناء

من هو تنظيم "ولاية سيناء" التابع لداعش ومن أبرز قادته.. وهل بوسعه إسقاط الطائرة الروسية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي، إحباط هجوم إرهابي على أحد الإرتكازات الأمنية في شمال سيناء، شرق البلاد.

وأكد المتحدث باسم الجيش المصري، قتل 10 إرهابيين في الهجوم الذي وقع، الأحد، ومقتل وإصابة ضابطين و5 جنود آخرين في تبادل لإطلاق النار مع الإرهابيين، حسبما نقل في صفحته الرسمية على فيس بوك.

وأوضح العقيد تامر الرفاعي، أن الاشتباك مع الإرهابيين، في الخامسة عصر الأحد بالتوقيت المحلي (GMT+2)، أسفر عن تدمير عربة دفع رباعي كان يستخدمها المسلحون في هجومهم الذي أحبط "نتيجة ليقظة عناصر التأمين في الإرتكاز الأمني"، بحسب المتحدث العسكري.

وبدأ الجيش المصري منذ سنوات عملية عسكرية واسعة لمواجهة تنظيم "ولاية سيناء" الذي بايع تنظيم داعش، وذلك بعد استهداف تلك الجماعة لعناصر الجيش والشرطة بشكل متصاعد منذ 2013.