مصدر حكومي لـCNN: السودان سيسلم عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية

أول ظهور لعمر البشير بعد عزله من رئاسة السودان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – سيكون الرئيس السوداني السابق عمر البشير، ضمن عدد من المسؤولين الذين ستسلمهم الخرطوم للمحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامهم بجرائم حرب، وفقا لما ذكره مصدر حكومي رفيع في السودان لـCNN الثلاثاء.

وكجزء من الاتفاق المبرم بين الحكومة وحركة المتمردين، وافق المجلس السيادي على تسليم أحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين وقائد سابق لأحد الميليشيات القبلية، علي خشيب، والذي أكد المصدر أنه هارب.

وكانت قد نشرت وكالة أنباء السودان الرسمية خبرا، الثلاثاء، يفيد بعزم المجلس السيادي على تسليم عدد من المسؤولين السابقين المطلوبين للمحكمة.

وفي بيان مصور، قال أحد أعضاء المجلس السيادي إن تسليم جميع المطلوبين للمحكمة الدولية سيجري، دون أن يذكر اسم البشير على وجه التحديد.

ويواجه الرئيس السوداني المعزول تهما بارتكاب جرائم حرب في دارفور، وكان أحد أبرز المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية طيلة السنوات الماضية.