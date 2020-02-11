تداول فيديو لإسقاط طائرة مروحية للنظام السوري شرقي إدلب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول نشطاء سوريون مقطع فيديو لإسقاط طائرة مروحية تابعة للنظام شرق مدينة إدلب.

وتشهد مناطق شمال غرب سوريا في إدلب وحلب، اشتباكات عنيفة بين قوات النظام السوري والطيران الروسي من جانب والفصائل المعارضة والجيش التركي على الجانب الآخر.

وسيطرت قوات النظام السوري على طريق دمشق حلب الدولي لأول مرة منذ 2012، حسبما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، إن فصائل المعارضة السورية، تمكنت من التقدم ومعاودة السيطرة على بلدة النيرب الواقعة شمال شرق مدينة إدلب، بعد معارك عنيفة مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها، و"ذلك بإسناد مكثف من القوات التركية ومدفعيتها، كما جرى تدمير وإعطاب عدة آليات لقوات النظام بوساطة الضربات الصاروخية والموجهة للقوات التركية والفصائل، فيما كانت القوات التركية المتمركزة في قميناس أسقطت طائرة مروحية تابعة للنظام السوري بعد استهدافها في أجواء منطقة قميناس – النيرب".

وأعلنت تركيا، في وقت سابق، الثلاثاء، مقتل أكثر من 100 من مقاتلي النظام السوري في هجمات للجيش التركي في شمال غرب سوريا، وذلك في أعقاب مقتل 5 جنود أتراك، في قصف لقوات النظام السوري.

ولم تسفر المفاوضات بين الوفد الروسي وأنقرة، فيما يخص الوضع في إدلب، عن جديد، حسبما أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو.