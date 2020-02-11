النظام السوري يسيطر على الطريق الدولي بين حلب ودمشق لأول مرة منذ 2012

ما هدف تركيا النهائي في سوريا وما الذي تحاول إنجازه؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن جيش النظام السوري سيطر على كامل الطريق الدولي الذي يربط بين حلب ودمشق، وذلك لأول مرة منذ عام 2012.

وأكد المرصد في موقعه الإلكتروني، استمرار قصف النظام السوري والطيران الروسي، لمناطق عدة في ريفي حلب وإدلب، وجبل الأكراد في ريف اللاذقية.

وفيما يتعلق بالاشتباكات بين قوات النظام السوري والجيش التركي، أوضح المرصد، أن القوات التركية والفصائل الموالية لها في شمال غرب سوريا، تستهدف المناطق الخاضعة لسيطرة النظام في ريف إدلب الشرقي، مشيرًا إلى أن قوات النظام حاولت التقدم في مناطق جنوب ريف إدلب.

وكانت تركيا أعلنت، استهداف 115 موقعًا لقوات النظام السوري، مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 من مقاتلي النظام السوري، وذلك في أعقاب مقتل 5 جنود أتراك في هجمات للنظام، فيما تعزز تركيا من تواجدها العسكري شمال سوريا.

وأعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أغلو، الاثنين، عدم التوصل إلى جديد في المفاوضات مع الوفد الروسي الذي زار العاصمة التركية أنقرة، السبت، لبحث الوضع في إدلب شمالي غرب سوريا، في ظل تصاعد الاشتباكات بين عناصر النظام السوري والجيش التركي.

وتسيطر جماعات سورية معارضة، موالية لتركيا، على محافظة إدلب، فيما يستهدف النظام السوري وحلفاؤه الروس، المدينة بغارات منتظمة، تتسبب في مقتل مئات المدنيين، بحسب تقارير لمنظمات حقوقية ونشطاء.

وأسفر القتال في شمال غرب سوريا، عن تشريد عشرات الآلاف أغلبهم من الأطفال، بحسب تقارير للأمم المتحدة.