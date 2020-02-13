الأمم المتحدة: أكثر من 800 ألف نازح في شمال غرب سوريا منذ ديسمبر

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قالت الأمم المتحدة، الخميس، إن أكثر من 800 ألف شخص نزحوا من شمال غرب سوريا، محافظتي إدلب حلب الغربية، بعد تصاعد الهجوم الجوي لقوات النظام السوري وروسيا، على آخر منطقة تسيطر عليها المعارضة.

وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، إن حوالي 60% من النازحين أطفال، وذلك في الفترة منذ أول ديسمبر كانون الأول الماضي وحتى 12 فبراير شباط الجاري.

وأكد المكتب في تقريره، أن حوالي 142 ألف شخص نزحوا من تلك المناطق في ثلاثة أيام فقط في الفترة من 9 إلى 12 فبراير شباط الجاري.

وعلى الرغم من انخفاض درجات الحرارة والبرد القارص، يستمر الآلاف في التوجه شمالًا نحو الحدود التركية التي تنجو من قصف القوات الحكومية السورية.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، إن "الوضع الإنساني في شمال غرب سوريا حرج جدًا، بسبب الأعمال العدائية المستمرة والظروف الشتوية القاسية والاحتياجات الحالية التي كانت شديدة بالفعل"، مضيفًا أن "المأوى هو أكثر الاحتياجات إلحاحًا، حيث تم دفع ملايين الأشخاص إلى مناطق صغيرة غير مجهزة لدعم العديد من الأشخاص، خاصة خلال فصل الشتاء البارد".

وتصاعدت المواجهات في شمال غرب سوريا، بعد تنامي العمليات العسكرية لقوات النظام السوري، في تلك المناطق خلال الأسابيع الماضية.