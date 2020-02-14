الطيران المدني في مصر يؤكد سحب رخصة طيار بواقعة فيديو "محمد رمضان"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أكد رئيس سلطة الطيران المدني في مصر، سامح الحفني، على قرار سحب رخصة طيار يعمل بشركة طيران مصرية بعد واقعة فيديو يظهر فيه الفنان محمد رمضان داخل قمرة القيادة بما يعد مخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها.

ونقل موقع التلفزيون المصري الرسمي بيان سلطة الطيران والذي قال فيه الحفني: "بشأن واقعة مقطع الفيديو المصور لأحد الفنانين المشهورين داخل قمرة قيادة إحدى الطائرات التابعة لشركة طيران مصرية فقد قامت سلطة الطيران المدني وكافة الجهات المختصة في حينه بإجراء تحقيق دقيق للتأكد من الواقعة وملابستها ووفقاً لما ورد بنتائج التحقيق واعتراف قائد الرحلة بصحة الواقعة ومخالفة قانون الطيران المدني المصري رقم 28 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2010.."

وأضاف الحفني في البيان: "وبناءً عليه فقد تم اتخاذ قرار إلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة نهائياً وسحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام، من منطلق التزام وزارة الطيران المدني والشركات والهيئات التابعة لها بالتشريعات والقوانين المنظمة لصناعة النقل الجوي والتي تضع إجراءات السلامة الجوية في مقدمة أولوياتها".

ويذكر أن الفنان المصري أثار ضجة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في مقطع فيديو نشره على صفحاته الرسمية داخل قمرة القيادة في طائرة خلال رحلة للمشاركة بموسم الرياض في المملكة العربية السعودية.