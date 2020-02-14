الحريري: استقلت من الحكومة استجابة لمطالب الناس ومستمر في عملي السياسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال سعد الحريري، زعيم تيار المستقبل ورئيس الوزراء السابق، إنه لن يعتزل الحياة السياسية، مؤكدًا استمرار عمله من أجل مصلحة لبنان، على الرغم من استقالته استجابة للاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وأوضح الحريري، في الذكرى الـ15 لاغتيال والده رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، الجمعة، حكومته وتيار المستقبل عمل على ضمان الاستقرار في البلاد، من خلال ضبط العلاقة بين رئيس الجمهورية والحكومة طوال فترة توليه رئاستها.

وأضاف سعد الحريري، أنه قدم استقالته من منصبه، استجابة لمطالب الشارع، معتبرًا أن الحكومة الحالية لا تلبي مطالب الحراك الشعبي بتشكيل حكومة تكنوقراط.

وفي خطابه في ذكرى والده، قال الحريري، إن الحكومات المتعاقبة على لبنان واجهت تحديات كبيرة بتعطيل عملها منذ مقتل رفيق الحريري، قبل 15 عامًا.

وكان البرلمان اللبناني، منح حكومة حسان دياب الثقة، قبل أيام، فيما تستمر المواجهات في وسط بيروت بين المتظاهرين وقوات الأمن التي تستخدم القنابل المسلية للدموع وخراطيم المياه في تفريق المظاهرات التي تصاعدت بالتزامن مع تصويت البرلمان على منح الثقة في الحكومة الجديدة.