تركيا عن تبني برلمان سوريا قرارا يدين "إبادة الأرمن": نفاق

بين جيشي تركيا وسوريا.. من يتفوق في حال اندلاع مواجهة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، تبني البرلمان السوري لمشروع قرار يدين "إبادة العثمانيين للأرمن" خلال الحرب العالمية الأولى، واصفا ذلك بـ"النفاق".

وقال أقصوي وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية: "الاعتراف بالإبادة المزعومة مهزلة وصورة لنفاق نظام يرتكب جميع أنواع المجازر دون التمييز بين طفل وراشد، ويشّرد الملايين من الناس، ويُعرف عنه براعته في استخدام الأسلحة الكيميائية".

وأضاف: "المأساة الإنسانية التي تسبب بها النظام ما تزال قائمة.. واحدة من أسوأ الكوارث في التاريخ تحدث على حدودنا، (في إشارة إلى الوضع في محافظة إدلب السورية شمال غرب)".

وشدد المتحدث باسم الخارجية التركية وفقا لما نقلته الأناضول على أن "طرح نظام غاشم فاقد لشرعيته الدولية ادعاءات لا أساس لها من الصحة يعد مؤشرا واضحا على العقلية المشوهة التي تقف وراء تلك الادعاءات".