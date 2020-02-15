مع تصاعد العنف.. الآلاف ينزحون من إدلب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وصلت العشرات من جثث مقاتلين بـ"ميليشيات إرهابية تابعة لإيران" وفقا لتقرير وكالة الأناضول التركية الرسمية، إلى مدين البوكمال، شرق سوريا بعد أن قتلوا في معارك شمال البلاد.

وذكر تقرير الوكالة التركية نقلا عمن وصفها بـ"مصادر محلية" أن "نحو مئة جثة لعناصر قتلوا في المعارك ضد فصائل المعارضة شمالي سوريا وصلت إلى مدينة البوكمال التي يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني".

وأضافت المصادر في تقرير الأناضول أن "العناصر المحليين تم دفنهم في البوكمال، فيما تم إرسال جثث العناصر الأجانب إلى العراق بعد إجراء مراسم جنازة جماعية لهم.. وأنه وخلال الشهرين الماضيين شهد توافد نحو 500 من العناصر الأجنبية إلى دير الزور قادمين من إيران والعراق دخلوا عبر الحدود من العراق على هيئة حجاج شيعة والتحقوا بالمجموعات التابعة لإيران التي ذهبت لقتال المعارضة شمالي سوريا".

والقت الأناضول الضوء في تقريرها على أنه "ينتشر آلاف العناصر من الحرس الثوري الإيراني والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران في المناطق التابعة للنظام في مدينة دير الزور وريفها؛ حيث يديرون المناطق عسكريا ومدنيا".