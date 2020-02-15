ظريف على هامش مؤتمر ميونخ: نصيحة سيئة لترامب قادته لقرار خاطئ

ظريف لـCNN عن المفاوضات مع واشنطن: إيران لن تقع في الفخ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، إن "نصيحة سيئة" أسديت للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قادته لاتخاذ قرار خاطئ على حد تعبيره، لافتا إلى أن نهاية الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة قد بدأ سابقا.

جاء ذلك في مقابلة لظريف مع قناة NBC على هامش مؤتمر ميونخ الأمني، ونقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، حيث قال: "إن إيران والولايات المتحدة تبادلتا رسائل غاضبة خلال المواجهة الأخيرة التي أعقبت العملية الارهابية الاميركية بطائرات مسيرة اسفرت عن استشهاد قائد قوات القدس التابعة للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني وأن الجانبين اقتربا جداً من شفاها".

وتابع قائلا: "العلاقات لا تزال متوترة بعد مواجهة يناير.. ترامب هو المقصر لاتخاذه سياسة مضللة وخاطئة تجاه إيران.. من المؤسف أن الولايات المتحدة، بناءً على معلومات مضللة تستند إلى الجهل والغطرسة، انخرطت في مسار جعل المنطقة قريبة جداً من حافة الهاوية".

وأضاف: "وزير الخارجية الاميركي مايك بومبو كتب رسالة غير لائقة للغاية إلى إيران في ذروة الأزمة في يناير وأن الخارجية الايرانية ردت برد شديد اللهجة يناسب تلك الرسالة"، معتبرا أن "لهجة التواصل بين الحكومتين قد تدهورت".

وردا على سؤال عن خطر حرب غير مقصودة، قال ظريف: "حسنًا، لقد ضربت الولايات المتحدة المكان الخطأ، في الوقت الخطأ، وهذه هي العواقب ولا يمكننا السيطرة على العواقب، والناس مسؤولون عن عواقب أفعالهم وأعتقد أن الأشخاص الذين بدأوا هذا، يحتاجون إلى العودة".