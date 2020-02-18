الأمن اللبناني يعلن إحباط محاولة لاستهداف السفارة الأمريكية في بيروت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت المديرية للأمن اللبناني، الثلاثاء، إحباط محاولة لاستهداف السفارة الأمريكية في بيروت، باستخدام طائرة مسيرة، والقبض على مخطط الهجوم الذي بايع تنظيم داعش، بحسب بيان للأمن العام في لبنان.

وألقت قوات الأمن اللبنانية، على شخص سوري يعيش في لبنان، في يناير كانون الثاني الماضي، مشيرة إلى أنه كان يخطط أيضا لاستهداف أحد مقرات حزب الله اللبناني وقتل أحد كوادر الحزب.

وبحسب بيان مديرية الأمن العام في لبنان، الصادر الثلاثاء، فإن المتهم البالغ من العمر 21 عامًا، كان يعمل على تشكيل خلايا إرهابية في لبنان، بإشراف من أحد أعضاء تنظيم داعش يدعى عبد الله التونسي، لافتًا إلى أن المتهم وصل إلى لبنان مع أسرته في عام 2013.

ونشرت مديرية الأمن العام في لبنان، أجزاءً من محادثات ضمت المتهم في تلك القضية وعضو تنظيم داعش التونسي، عبر تطبيق تليغرام للمحادثات، بالإضافة إلى مخطط لاستخدام طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات لاستهداف السفارة الأمريكية.

وأوضحت المديرية، أن المتهم انضم إلى تنظيم داعش، منذ حوالي 7 سنوات، حيث كان المتهم يبلغ من العمر 14 عامًا.

وتشهد لبنان مظاهرات ضخمة منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي 2019، احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية.