قرقاش: المتابع للمشهد السوري يدرك أبعاد غياب الدور العربي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ألقى أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الضوء على غياب الدور العربي في المشهد السوري، مؤكدا على ضرورة هذا الدور لمواجهة تحديات الأمن العربي.

جاء ذلك في تغريدة لقرقاش على صفحته بتويتر، حيث قال: "المتابع للمشهد السوري وما يجري في إدلب من مواجهات خطيرة يدرك أبعاد غياب الدور العربي، صراع مصالح يطال البشر والأرض تخوضه الدول وكأن العالم العربي مشاع، أو فضاء لطموحها ولامتدادها الاستراتيجي، عودة الدور العربي لمواجهة تحديات الأمن العربي أصبح أكثر من ضرورة".

وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن قال، الثلاثاء، إن بلاده سترسل المزيد من القوات إلى محافظة إدلب السورية للرد على هجمات قوات النظام السوري، حتى في الوقت الذي تجري فيه محادثات مع روسيا بشأن الحد من التوترات في شمال غرب سوريا، والتي تشهد مواجهات عنيفة بين الجانبين.

وأضاف قالن، في مؤتمر صحفي في أنقرة، "من أجل حماية المنطقة بالمدنيين، سيستمر إرسال تعزيزاتنا العسكرية إلى المنطقة (إدلب)"، "لا ينبغي لأحد أن يشك في أننا سنقدم أصعب إجابة كما فعلنا في الأسابيع الأخيرة إذا كان هناك هجومًا على جنودنا".