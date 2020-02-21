نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال ديفيد ميليباند، وزير خارجية بريطانيا الأسبق ورئيس لجنة الإنقاذ الدولية، إنه يود رؤية الأمين العام للأمم المتحدة، انتونيو غوتيريس، يصعد بطائرة ويذهب لرؤية الأوضاع في إدلب والحديث إلى الناس هناك.

جاء ذلك في مقابلة لميليباند مع الزميلة كريستيان أمانبور لـCNN حيث قال: "ما نراه الآن عبر تقارير ممتازة مثل ما قامت به اروى ديمون يظهر حالة سياسية طارئة بالإضافة إلى كونها حالة إنسانية طارئة، الصور والقصص تكشف نزع الإنسانية المخجل للجميع ولكن أيضا يظهر الجمود السياسي الصاعق.."

وتابع قائلا: "الأمر لا يقتصر فقط على عدم الكفاءة واللاإنسانية في قصف المستشفيات والناس الفارّة ولكن أيضا السياسيين في الحكومات الذين يشيحون بأبصارهم ويركزون على أمور أخرى، هذا الأمر باعتقادي في غاية الأهمية فيما يتعلق بمعنى وسبب وجود الأمم المتحدة.."

وأضاف: "أود رؤية الأمين العام للأمم المتحدة يصعد على متن طائرة والذهاب إلى إدلب والتحدث مع الناس الذين تحدث معهم مراسلكم هناك، والذهاب إلى موسكو والتحدث مع الروس الداعمين للحكومة السورية، بالطبع التحدث مع الأتراك أيضا والعودة إلى نيويورك والقيام بحث الأمم في الأمم المتحدة للالتزام بأكثر العناصر مبدئية التي قامت عليها قبل 75 عاما ماضية".