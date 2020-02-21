إصابة 3 من أفراد الشرطة السعودية في إطلاق نار بالمدينة المنورة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السعودية، الجمعة، إصابة 3 رجال أمن في تبادل لإطلاق النار مع أحد المواطنين في المدينة المنورة.

وبحسب الأمن العام السعودي، فإن أحد المواطنين في منطقة طيبة بالمدينة المنورة، أطلق النار على سيارة، ثم دهس قائدها أثناء خروجه من السيارة.

وقال بيان الأمن العام السعودي، على تويتر، فقد فر مطلق النار من مكان الحادث وتحصن بمنزله، واطلق النار على رجال الأمن السعودي، قبل أن يداهموا المنزل، مما أسفر عن إصابة 3 من الشرطة السعودية.

وأوضح البيان أن السلطات تحقق مع مطلق النار، وهو في العقد الرابع من عمره، لمعرفة دوافعه لارتكاب الحادث.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا ومقاطع فيديو لتبادل إطلاق النار مع رجال الأمن في المدينة المنورة.