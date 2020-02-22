أردوغان لبوتين: كبح جماح النظام السوري بإدلب ضروري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان على ضرورة "كبح جماح النظام السوري في إدلب" وذلك في اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، الجمعة.

ووفقا لبيان صادر عن الرئاسة التركية، نقلته وكالة أنباء الأناضول فإن أردوغان "شدد على أن الحل في إدلب يكمن في تطبيق كامل لمذكرة سوتشي"، وأن بوتين وأردوغان "أكدا التزامهما بكافة الاتفاقيات (المبرمة حول إدلب).

وكان أردوغان قد أوضح في تصريحات سابقة واصفا ما يجري في إدلب بأنه "حرب" حيث قال كما نقلته الأناضول بتقرير سابق: "استشهاد جنديين تركيين وتدمير بعض المعدات جراء الاشتباكات العنيفة المستمرة هناك بين المعارضة السورية وقوات النظام.. خسائر النظام في مقابل ذلك أكبر بكثير، حيث تم تحييد نحو 150 عنصرًا من قواته".

وتابع معلنا "تدمير 12 دبابة و3 عربات مدرعة و14 مدفعًا وعربتي دوشكا للنظام في إدلب، وفق أحدث المعلومات"، لافتا إلى أن "الكفاح في المنطقة مستمر بشكل حازم.."

وألقى أردوغان الضوء على أن "مليون شخص تقريبًا نزحوا من إدلب، باتجاه الحدود التركية"، قائلا: "أين سنوفر السكن لهؤلاء. من تدابيرنا في إدلب تأسيس منطقة آمنة، بطول 30-35 كيلومترا من حدودنا باتجاه الداخل السوري، وقد أقدمنا على خطوة جديدة حيال إقامة هذه المنطقة".