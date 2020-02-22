مقتل جندي تركي بهجوم سوري في إدلب.. وأنقرة: قصفنا 21 موقعا للنظام

تركيا تحذر من عملية عسكرية وشيكة في سوريا على إدلب

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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – قتُل جندي تركي، السبت، بعد أن هاجم الجيش السوري وحدات تابعة لأنقرة في محافظة إدلب، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية التركية.

وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "أسفر هجوم عبر الدبابات على وحداتنا في إدلب، والموجودة هناك لترسيخ وقف إطلاق النار، عن إصابة أحد الأبطال وللأسف استشهد في طريقه نحو المستشفى".

وذكرت الوزارة التركية أنها ردت على مقتل الجندي بقصف 21 موقعا تابعا للنظام السوري في إدلب، وفقا لما نشرته وكالة الأناضول الرسمية التركية.

ويوجد الجنود الأتراك في آخر المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية كجزء من اتفاق خفض التصعيد بين أنقرة موسكو والموقع عام 2018.

وكانت قد شنت الحكومة السورية حملة جوية مكثفة على إدلب خلال الأشهر الماضية في إدلب وحققت تقدما كبيرا في الريف الشرقي للمحافظة.