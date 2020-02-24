السلطات المصرية تنفذ حكمًا بإعدام هشام عشماوي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت مصادر أمنية في مصر، الاثنين، تنفيذ حكم الإعدام في هشام عشماوي، ضابط الجيش المصري السابق والمدان في قضايا إرهاب، حسبما نقلت وسائل إعلام حكومية محلية.

وكانت محكمة مصرية، أصدرت حكمين نهائيين بإعدام هشام العشماوي، والذي كان يقود تنظيم المرابطين، وهو أحد أجنحة تنظيم القاعدة الإرهابي، بعد إدانته بقتل عدد من جنود الجيش المصري في واحة الفرافرة غربي البلاد، قبل سنوات.

وألقت قوات الجيش الليبي، القبض على العشماوي، والذي كان يعد المطلوب الأول في مصر، في عام 2018 في مدينة درنة الليبية، والتي كان يدير منها هجماته ضد عناصر الجيش والشرطة في مصر.

وسلم الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، العشماوي إلى السلطات المصرية، قبل عدة أشهر.

وارتبط اسم العشماوي الذي تم فصله من الجيش المصري قبل سنوات بعدد من الهجمات الإرهابية التي استهدفت عناصر الجيش المصري في الصحراء الغربية وفي مقدمة تلك الهجمات عملية واحة الفرافرة في يوليو تموز 2014 والتي أسفرت عن مقتل 29 من ضباط وجنود الجيش المصري فضلا عن عملية طريق الواحات في أكتوبر تشرين الأول 2017 والتي أسفرت عن مقتل 11 ضابطا من الشرطة المصرية أثناء مداهمة الشرطة المصرية لأحد المواقع التي كان يختبئ فيها عناصر موالية للعشماوي.

كما يرتبط اسم العشماوي البالغ من العمر 42 عاما بحسب بيانات سابقة للنيابة العامة المصرية، بهجمات استهدفت الأقباط في صعيد مصر، بالإضافة إلى تفجيرات استهدفت مقرات للشرطة المصرية.