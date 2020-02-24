إسرائيل تعلن استهداف مواقع لـ"الجهاد الإسلامي" في سوريا وقطاع غزة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، استهداف مقار ومواقع تابعة لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، في سوريا وقطاع غزة.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن الغارات الإسرائيلية، مساء الأحد، استهدفت ما سماه "معاقل مهمة" لتنظيم الجهاد الإسلامي في ريف دمشق، تستخدم في "البحث وتطوير الأدوات القتالية".

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا، إن دفاعات النظام السوري الجوية تصدت، في وقت متأخر من مساء الأحد، على هجمات صاروخية من طائرات حربية إسرائيلية انطلقت من مرتفعات الجولان.

وذكرت قناة الأخبار الحكومية السورية الرسمية، الأحد، أن "معظم صواريخ الأعداء أسقطت قبل أن تصل إلى أهدافها"، على الرغم من أن الحكومة السورية لا تزال تقيم نتائج الهجمات، وفقًا لوكالة الأنباء السورية سانا.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن نظام الدفاع الجوي "القبة الحديدية" تصدت لصواريخ فلسطينية أطلقت من قطاع غزة، مساء الأحد.

بدأ التصعيد صباح الأحد عندما قال الجيش الإسرائيلي، إنه رصد رجلين يحاولان وضع عبوة ناسفة بالقرب من السياج الذي يفصل غزة عن إسرائيل، فيما فتح الجيش الإسرائيلي النار تجاه الفلسطينيين مما أسفر عن مقتل احدهما وإصابة الآخر.