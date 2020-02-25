الرحيل الأخير في فبراير.. كل ما قد تحتاج معرفته عن مسيرة حسني مبارك

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – امتدح رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود باراك، الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، الذي توفي الثلاثاء عن عمر يناهز 91 عاما، مشيرا إلى أنه كان دبلوماسيا "مؤثرا"، واصفا إياه بـ"الفرعون".

وقال باراك في حوار مع مذيعة CNN بيكي أندرسون: "لقد شعر (مبارك) بالخيانة من جانب الأمريكيين"، في إشارة إلى موقف واشنطن من المظاهرات الحاشدة التي شهدتها مصر في عهد مبارك عام 2011.

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق حديثه عن الرئيس المصري الراحل قائلا: "لقد استعاد موقع القيادة بشكل تدريجي وأعاد مقر جامعة الدول العربية إلى القاهرة، وكان يعرف كيف يفاوض رغم أن دولته كانت الأضعف اقتصاديا، كان يعرف كيف يفاوض اللاعبين الآخرين، السعوديين والسوريين بالدرجة الأولى، لقد كان دبلوماسيا مؤثرا".

والتقى باراك ومبارك في عدة مناسبات خلال فترة وجودهما في السلطة، وقال الأول: "لقد رأى الطرق الاستبدادية التي اتبعها السيسي، في آخر أيامه (مبارك)".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق قائلا: "كان هذا دليلا على أن سياسته كانت صحيحة والآن يُدفع ثمن إزاحته عن السلطة مبكرا جدا"، على حد تعبيره.

وأشار باراك إلى الرئيس المصري الراحل كان متمسكا باتفاقية السلام مع إسرائيل حتى حين كانت إسرائيل تقتحم دولا عربية أخرى، ولفت إلى أنه اقترح على الرئيس السابق أنور السادات التوجه إلى دمشق لاصطحاب الرئيس السوري السابق حافظ الأسد إلى القدس قبل توجه الأخير إلى الكنيست عام 1977، مؤكدا أ، مبارك كان متحمسا جدا لهذه الخطوة.