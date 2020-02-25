مصر تعلن حالة الحداد العام لـ3 أيام على رحيل الرئيس السابق حسني مبارك

الرحيل الأخير في فبراير.. كل ما قد تحتاج معرفته عن مسيرة حسني مبارك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت الرئاسة المصرية حالة الحداد لثلاثة أيام في جميع أنحاء الجمهورية بعد وفاة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، اعتبارا من الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: " اعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا علي وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك" وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق ٢٦ فبراير ٢٠٢٠"، على حد تعبيره.

وكانت قد نعت الرئاسة المصرية مبارك في وقت سابق الثلاثاء، ووصفته بـ"أحد قادة وأبطال حرب أكتوبر" وتقدمت بالتعازي لأسرته.

وأعلن التلفزيون الرسمي المصري عن وفاة مبارك، الثلاثاء، في إحدى مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة، حيث كان يجري عملية جراحية.