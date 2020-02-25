الرحيل الأخير في فبراير.. كل ما قد تحتاج معرفته عن مسيرة حسني مبارك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثارت تغريدة الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق، عن وفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، جدلا بعدما ربطها ناشطون بتغريدة أخرى عن وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي.

الجدل الأول كان بين من أشاد بنعي البرادعي لمبارك ومن انتقده، واعتبر الفريق الأول أنه موقف إنساني جدير بالاحترام رغم الخلاف السياسي بينهما، إذ كان البرادعي من أبرز الوجوه التي شاركت في ثورة 25 يناير ضد مبارك، بينما رأى الفريق الآخر أن النعي يُسيء لضحايا عهد مبارك.

ووسط ذلك الجدل، ظهر جدل آخر بالمقارنة بين تغريدة نعي البرادعي لمبارك ونعيه لمرسي، فيما وجه بعض المعلقون اتهاما للبرادعي بـ"الازدواجية"، إذ قال في تغريدة نعي مرسي "الدكتور" دون أن يكتب الرئيس الأسبق، بينما كتب في تغريدة نعي مبارك: "الرئيس الأسبق".

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