الجبير: إيران تسببت بالدمار والخراب ولا يمكن أن يكون لها دور في اليمن

الجبير: لم يكن هناك تفويض لقتل خاشقجي ولا نعرف مكان جثته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، إن إيران لا يمكن أن يكون لها دور في اليمن، لافتا إلى أنها تسببت بالدمار والخراب.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الجبير مع وزيرة خارجية السويد، آن ليندي، حيث جدد موقف السعودية تجاه "الدور السلبي الإيراني في المنطقة ودعمها المنظمات الإرهابية وتصدير الثورة وزعزعة الأمن في المنطقة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأكد الجبير على "التزام المملكة بالحل السياسي في اليمن لاسيما وأن هناك إدراك بين الأطراف اليمنية بأهمية حل النزاع سياسيا، وأن الشعب اليمني يستحق مستقبلاً أفضل، ولا يمكن الحصول على مستقبل أفضل إلا إذا كان هناك سلام وإعادة بناء".

والقى الجبير الضوء على أن بلاده "قدمت أكثر من 14 مليار دولار من المساعدات الإنسانية لليمن، وتعمل على إعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وإزالة الألغام، وتنفيذ مشاريع صغيرة في المناطق الآمنة للعمل.."