المتحدث باسم أردوغان: سنرد على أي هجوم في إدلب.. ونأمل في التوصل لاتفاق مع روسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— لوحت الرئاسة التركية، فجر الجمعة، بأنها "سترد بالمثل" على النظام السوري الذي وصفته بـ"غير الشرعي" وذلك بعد إعلان مقتل 33 عنصرا بالجيش التركي في قصف سوري على مناطق يوجد فيها جنود أتراك بإدلب.

وفيما يلي نرصد لكم مقارنة سريعة بالأرقام بين قدرات الجيشين التركي ونظيره السوري، متضمنة تعداد سكان البلدين وعدد الجنود العاملين في الخدمة، إضافة إلى قوات الاحتياط والقوات الجوية للبلدين، وفقاً لمؤسسة "غلوبال فاير باور" المختصة بالشؤون العسكرية للدول، بأحدث إحصائية لعام 2020.

التصنيف العالمي

يحتل الجيش التركي المرتبة الـ11 عالمياً، في قائمة أقوى جيوش العالم، لعام 2020، في تقدم كبير وواضح على نظيره السوري الذي يحتل المرتبة 55 عالمياً من بين 138 دولة، وفيما يلي نقدم لكم مقارنة بين القدرات العسكرية للبلدين.

القوة البشرية

يبلغ عدد سكان الجمهورية التركية 81,257 مليون نسمة، بينهم قرابة 41 مليون نسمة قوة بشرية متاحة، مقابل عدد سكان يبلغ 19,454 مليون نسمة في الجمهورية العربية السورية، بينهم قرابة 12 مليون نسمة قوة بشرية متاحة.

عدد الجنود

يصل عدد أفراد الجيش التركي إلى 735 ألف جندي بينهم 355 ألف جندي فاعل و380 ألف جندي في قوات الاحتياط، بينما يبلغ مجمل عدد أفراد الجيش السوري 142 ألف جندي.

القوة الجوية

يمتلك الجيش التركي 1055 طائرة حربية متنوعة، بينها 206 مقاتلات، و207 طائرات هجومية، و87 طائرة شحن عسكري، إضافة إلى 276 طائرة تدريب، و497 مروحية عسكرية منها 100 مروحية هجومية في تفوق واضح وكبير على الجيش السوري الذي يمتلك 456 طائرة حربية متنوعة، منها 199 مقاتلة و20 طائرة هجومية، بالإضافة إلى 5 طائرات شحن عسكري فقط و67 طائرة تدريب و165 مروحية عسكرية منها 27 مروحية هجومية.

عدد المطارات

لدى تركيا قرابة 98 مطاراً عسكريا صالح للاستخدام، مقابل 90 مطارا عسكريا صالحا للاستخدام لدى الجمهورية العربية السورية.

سلاح الدبابات

لدى الجيش التركي أكثر من 2622 دبابة و8777 مدرعة و1278 مدفع ذاتي الحركة وأكثر من 1260 مدفع ميداني، إضافة إلى 433 راجمة صواريخ، بينما يمتلك الجيش السوري أكثر من 4135 دبابة و5370 مدرعة، بالإضافة 575 مدفع ذاتي الحركة وأكثر من 2550 مدفع ميداني و750 راجمة صواريخ، في تفوق عددي واضح بهذا الجانب على الجيش التركي.

القوة البحرية

هنا يبدو التفوق واضحا لصالح تركيا التي يضم الأسطول البحري لها قرابة 149 قطعة بحرية منها 10 طرادات، و12 غواصة، إضافة إلى 35 سفينة دورية و16 فرقاطة و11 سفينة متخصصة بالألغام في مقابل 56 قطعة بحرية فقط لدى الأسطول السوري منها فرقاطتان و33 سفينة دورية، بالإضافة إلى 7 سفن متخصصة بالألغام.

ميزانية الدفاع

تصل ميزانية دفاع الجيش التركي إلى 19 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار ميزانية الدفاع السورية.

وننوه هنا إلى أن مستوى التطور التكنولوجي والحداثة يلعبان دوراً كبيراً في تحديد قدرات الجيوش، إذ ترجح الكفة في هذا الجانب لصالح تركيا التي تمتلك العديد من المقاتلات المتطورة والدبابات الحديثة.