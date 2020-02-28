تركيا تحذر من عملية عسكرية وشيكة في سوريا على إدلب

CNN في مخيمات النازحين الفارين من نيران القصف في إدلب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، استهداف الجيش التركي لأكثر من 200 هدف تابع للنظام السوري بعد "الهجوم الغادر" في إدلب والذي أودى بحياة 33 جنديا تركيا.

ونشرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية مقطع فيديو يظهر "قصفا من البر والجو ضد عناصر النظام السوري في إدلب، طوال ساعات الليل، إثر استشهاد جنود أتراك.." لافتة إلى أنها حصلت على هذه المشاهد المصرة من طائرات مسيّرة من مصادر عسكرية.

وأضاف تقرير الوكالة أن "المشاهد تظهر لحظات استهداف أرتال مدرعات وعناصر متحركة تابعة للنظام، ومواقع تستخدمها قواته كمقرات ومخازن أسلحة".

ويذكر أن الرئاسة التركية لوحت، فجر الجمعة، بأنها "سترد بالمثل" على النظام السوري الذي وصفته بـ"غير الشرعي" وذلك بعد إعلان مقتل 33 عنصرا بالجيش التركي في قصف سوري على مناطق يوجد فيها جنود أتراك بإدلب.