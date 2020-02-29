المتحدث باسم أردوغان: سنرد على أي هجوم في إدلب.. ونأمل في التوصل لاتفاق مع روسيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت، أن بلاده ستبقي الحدود مفتوحة أمام موجات اللاجئين الراغبين بالوصول إلى أوروبا، وكشف أنه ناقش قضية "النفط السوري" مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال أردوغان خلال كلمة أمام أعضاء حزبه: "4 ملايين لاجئ في طريقهم نحو حدودنا بسبب هجمات النظام الدموية"، على حد تعبيره.

وأضاف الرئيس التركي قائلا: "حتى صباح اليوم، عبر 18 ألف شخص، واليوم يجب أن يصل الرقم إلى 25 أو 30 ألف، لن نغلق الأبواب، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يفي بوعده"، حسب تعبيره.

وأشار أردوغان إلى أنه ناقش الأوضاع في محافظة إدلب السورية مع ترامب، الجمعة، وقال عن ذلك: "لقد تحدثت مع ترامب الليلة الماضية، وسألني عما يتوقعه بوتين وعما يريده، قالت له تلك (القواعد) وأخبرته بأن هناك موضوع حول النفط في القامشلي، فسألني عما إذا كان يوجد نفط هناك، وقلت له نعم لكن ليس بحجم النفط الموجود في دير الزور، بل القليل من النفط"، على حد تعبيره.

وتطرق الرئيس التركي إلى القتلى الذين سقطوا من قواته إثر قصف للقوات الحكومية السورية في إدلب، وعلق على ذلك قائلا: "ألم شهدائنا يكسر قلبي"، على حد تعبيره.

وكان قد لقي 33 جنديا تركيا مصرعهم في قصف للقوات الحكومية السورية في إدلب، الخميس، وفقا للرواية الرسمية التركية، في حين تقول مصادر مقربة من دمشق إن عدد القتلى تجاوز الرقم المعلن عنه من جانب أنقرة.