مع تصاعد العنف.. الآلاف ينزحون من إدلب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جندي وجرح 2 آخرين بهجوم للقوات الحكومية السورية في منطقة إدلب، الجمعة، الأمر الذي يرفع عدد القتلى بصفوف الجنود الأتراك إلى 51 قتيلا خلال شهر فبراير/ شباط فقط.

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد على مقتل 33 جنديا تركيا في إدلب، الخميس، في حين قال مندوب تركيا الدائم في مجلس الأمن الدولي، فريدون سينيرلي أوغلو، قال إن الرادارات تقفت تشكيلات جوية لمقاتلات روسية وسورية كانت تحلق خلال استهداف الجنود الأتراك.

وأضاف: "لم نتعرف على جنسية الطائرات التي استهدفت موكبا ومواقع تركية"، لافتا على أن "القوات التركية كانت الوحيدة في المنطقة وتم استهدافها بصورة متعمدة".

وكان مدير الاتصالات بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، في المؤتمر الصحفي، نقلًا عن الرئيس التركي قوله إن "تركيا تعتبر جميع عناصر النظام السوري دفًا مشروعًا"، وأن "هذه الأهداف ستكون تحت النار".

وأشار ألطون إلى أنه "لقد تم تذكير روسيا بكل وضوح أنها تتحمل مسؤولية إيقاف النظام وفقًا للمادة 3 من اتفاقية سوتشي".