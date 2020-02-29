قطر تقدم تعازيها إلى تركيا في مقتل 33 من جنودها في القصف السوري بإدلب

CNN في مخيمات النازحين الفارين من نيران القصف في إدلب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قدمت قطر تعازيها إلى تركيا، بعد مقتل 33 من جنودها في قصف للقوات الحكومية السورية بمحافظة إدلب (شمالي غرب سوريا)، الخميس.

وقالت وكالة الأنباء القطرية، إن وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أجرى اتصالاً هاتفيَا بنظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، الجمعة "لتعزيته باستشهاد جنود من الجيش في إدلب".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت أنقرة مقتل 33 وإصابة 32 آخرين من جنودها، في قصف جوي سوري استهدف نقاط تمركز للجيش التركي في إدلب.

ويتواجد الجيش التركي في إدلب آخر منطقة تسيطر عليها المعارضة المسلحة في سوريا كجزء من اتفاق سوتشي سبتمبر أيلول 2018، الرامي إلى إنشاء منطقة منزوعة السلاح.

وشنت الحكومة السورية، بدعم روسي، حملة جوية عنيفة ضد المتمردين في إدلب في الأسابيع الأخيرة.

وفر مئات الآلاف من الأشخاص من إدلب آخر الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا خلال الشهرين الماضيين، حسب إحصاءات الأمم المتحدة، في أعقاب حملة جوية وهجوم بري سريع من قبل النظام السوري ومؤيديه الروس.

وقالت الأمم المتحدة إن عشرات الآلاف مازالوا في حالة تنقل، فيما يوجد ما يقرب من 700 ألف من النازحين، نساء وأطفال.