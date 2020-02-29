دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت وزارة الدفاع التركية عن مشاهد جديدة لضرباتها ضد أهداف عسكرية للنظام السوري، الجمعة، بعد هجوم شنه الأخير أسفر عن مقتل 33 جنديًا تركيًا.

وقالت وكالة الأناضول الرسمية، إن المشاهد تُظهر قصفا جويًا تركيًا، الجمعة، أدى إلى تدمير منشأة كيمائية عسكرية، وقاذفة صواريخ، وعدد من مواقع تمركز القوات الحكومية السورية في جنوب محافظة حلب.

وفي سياق متصل، نشرت قناة "TRT" لقطات من مشاهد القصف، مُشيرة إلى أنها للحظة قصف الطائرات التركية لمنشأة كيمائية عسكرية.

ومن جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنه وثق مقتل ما لا يقل عن 10 عناصر من حزب الله اللبناني، بينهم قياديين خلال معارك واشتباكات في مدينة سراقب ومحيطها، حيث تدور مواجهات بين قوات سورية موالية لتركيا وقوات النظام السوري.

وذكر المرصد السوري أنه رصد حشودًا عسكرية لقوات حزب الله اللبناني في محيط سراقب وريف حلب الجنوبي، حسبما ورد في موقع المرصد على الإنترنت.

وفي وقت سابق الجمعة، قال سينيرلي أوغلو الممثل الدائم لتركيا في مجلس الأمن، إن أنقرة لديها تنسيق مسبق مع القوات الروسية حول إحداثيات تواجد الجيش التركي، وأن "الضربات الجوية استمرت رغم تحذيراتنا المباشرة فور وقوع الهجوم الأول".

وأضاف أوغلو، خلال اجتماع مجلس الأمن حول "الوضع في الشرق الأوسط"، أن القوات التركية كانت وحدها في المنطقة و"تم استهدافها عمدًا".