دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— برز وسم "وفاة المشير طنطاوي" قائمة الموضوعات التي تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر عقب غيابه عن جنازة الرئيس المصري، الأسبق، محمد حسني مبارك.

اللواء سمير فرج، المدير الأسبق لإدارة الشؤون المعنية بمصر، أوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرة أديب على قناة MBC قائلا: "لا حاجة صحيحة (مما يتم تداوله على السوشال ميديا) والحقيقة انزعجنا جدا من هذا الكلام وانتشار هذا الخبر والهاشتاق الكبير جدا وكان مؤلم لينا كلنا الحقيقة".

وردا على سؤال إن كان اللواء فرج قد اتصل بطنطاوي أو أحد من المقربين له، قال: "تمام، كلمته الصبح وبعدين كلمت مدير مستشفى كبري القبة اللواء خالد الذي يتابعه دائما وكل حاجة تمام مفيش أي حاجة.."

وعن سبب عدم حضور طنطاوي لجنازة مبارك، قال اللواء فرج: "لما حصلت الوفاة لم يستطع (طنطاوي) حضور الجنازة لأسباب هي أن المشير عنده خشونة في الركبة فالخشونة دي بتخليك وانت ماشي تكون المشية مش مزبوطة فطبعا يعني يعز عليه، طبعا أنت عارف أنه كان رجل ليه طريقة ورجل رياضي، فيطلع جنازة وماشي مشية مش مزبوطة أو ماسك ايد حد .."