حمد بن جاسم عن اتفاق أمريكا وطالبان: أثبت كفاءة دبلوماسية قطر

متحدث باسم طالبان يتحدث لـCNN حول مفاوضات السلام مع أمريكا وخروجها من أفغانستان

إطلاق سراح “الطالباني الأمريكي" بعد 17 عاما بالسجن.. من هو؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر الأسبق، إن توقيع اتفاق بين حركة طالبان الأفغانية والولايات المتحدة الأمريكية في قطر يثبت كفاءة الدبلوماسية القطرية.

جاء ذلك في تغريدة للشيخ القطري على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "توقيع اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان بحضور الحكومة الأفغانية اثبت ان الدبلوماسية القطرية تعمل بكفاءة ليس في اتجاه واحد وإنما في عدة اتجاهات بطريقة متوازنة وبمصداقية".

وتابع في تغريدة منفصلة: "مما جعل قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى تعزز دورها كوسيط نزيه وتعمل بمنهج التقريب في وجهات النظر".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية بحضور وزير الخارجية، مايك بومبيو، وحركة طالبان الأفغانية، ممثلة بالملا عبد الغني برادر، رئيس المكتب السياسي للحركة، قد وقعا على اتفاق إحلال سلام، في قطر، السبت، وذلك بعد مرور أسبوع على اتفاق وقف العنف في البلاد.