تركيا تحذر من عملية عسكرية وشيكة في سوريا على إدلب

CNN في مخيمات النازحين الفارين من نيران القصف في إدلب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أسقطت وحدات الدفاع الجوي السورية، الأحد، طائرة مسيرة "درون" تابعة لتركيا فوق منطقة سراقب بريف إدلب الجنوبي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية.

ونفت وكالة الأنباء السورية في تقريرها "ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن إسقاط طائرة حربية سورية وأن ما تم إسقاطه هو طائرة مسيرة تركية دخلت الأجواء السورية"، لافتة إلى "تواصل وحدات الجيش العربي السوري عملياتها العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية المدعومة بإسناد ناري من قبل قوات النظام التركي على محور كفرعويد بريف إدلب الجنوبي ومحور سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي".

ولم تعلق السلطات حول ما تقرير إسقاط الطائرة المسيرة حتى كتابة هذا التقرير.

وعلى صعيد متصل، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الأحد، أن عملية "درع الربيع"، ضد قوات النظام السوري في محافظة إدلب، بدأت عقب الاعتداء على القوات التركية 27 فبراير/ شباط الماضي، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وتابع أكار: "تم تحييد ألفين و212 عنصرا تابعا للنظام السوري، وتدمير طائرة مسيرة، و8 مروحيات، و103 دبابات، و72 مدفعية وراجمة صواريخ، و3 أنظمة دفاع جوي لغاية اليوم"، لافتا على أنه "لا نية لدينا للتصادم مع روسيا، هدفنا هو إنهاء مجازر النظام ووضع حد للتطرف والهجرة".